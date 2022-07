Yunusemre'nin yeni sultanlarından yaz spor okuluna merhaba

Yunusemre Belediyespor'da yaz spor okulu voleybol çalışmaları yoğun ilgiyle başladı.

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu voleybol kursları Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Çok Amaçlı Spor Salonu'nda başladı. 8 - 15 yaş grubunda başlayan kurslara yoğun ilgi var. Yunusemre'nin yeni sultanları, uzman antrenörler eşliğinde salona inerken, ilk antrenmanlarını heyecan ve coşkuyla gerçekleştirdi. Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater ile birlikte ilk antrenmanı ziyaret ederek sporcu ve antrenörlere başarılar diledi. Sporun birçok dalında hizmet verdiklerini belirten Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, bu yıl yaz spor okullarına olan yoğun talepten memnun olduklarını söyledi. Ana hedeflerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırıp spor yapabilmelerini sağlamak olduğunu kaydeden Can, "Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, ahlaklı ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bizlere her daim destek veriyor. Sporun ve sporcunun yanında olan başkanımıza teşekkür ederiz. Amacımız yaz spor okulları ile çocuklarımıza verimli ve keyifli bir yaz tatili yaşatmak. Yaz spor okullarımıza olan katılımın her geçen gün artmasından, gençlerimizin sürekli büyüyen spor sevgisinden dolayı çok mutluyuz. Geleceğimizin teminatı olan tüm çocuklarımıza hayırlı bir yaz spor okulu sezonu diliyorum" dedi.