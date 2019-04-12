Yunusemre'ye değer katacak projeler devam edecek

Mehmet Çerçi, ilk resmi ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e yaptı.

Mazbatasını alarak görevine başlayan ve ilk resmi ziyaretini Manisa Valisi Ahmet Deniz'e gerçekleştiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yeni dönemde yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Yunusemre'ye değer katacak projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceklerini söyleyen Başkan Çerçi, “Seçim sürecini geride bıraktık. Şehrimize şimdiye kadar olduğu gibi hizmet etmeye, değer katmaya devam edeceğiz. Yunusemre Belediyesi olarak daha önce olduğu gibi Türkiye'ye örnek projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ahmet Deniz de Başkan Çerçi ve ekibine başarılar dileyerek, “Allah utandırmasın. Zaten birlikte çalışıyorduk. Yunusemre Belediyemiz şimdiye kadar önemli projelere imza attı. Bu çalışmaların aynı şekilde devam edeceğine inanıyorum. Bundan sonraki çalışmalarınız için başarılar diliyorum” diye konuştu.