Yunuskent 3. Etapta hak sahipleri belirleniyor

Yunusemre Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi Akgedik Yunuskent Projesi'nde 3. etabın hak sahipleri belirleniyor. 18 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek kura töreni Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde yapılacak.

Manisa'da binlerce vatandaşın ev sahibi olabilmek için umutla beklediği Akgedik Yunuskent Projesi'nin 3. etabı için gün sayılıyor. Kısa sürede temeli atılması planlanan proje içerisinde bin konut yer alacak. 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 başvurunun yapıldığı projenin hak sahipliği belirleme kuraları 18 Temmuz Perşembe günü çekilecek. Kura töreni Yunusemre Belediyesi Muradiye Sosyal Tesislerinde saat 11.00'de yapılacak.

Kura çekimi Muradiye Sosyal Tesislerinde yapılacak

3. etap için başvuran tüm vatandaşları kura törenine davet eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Akgedik'te yepyeni bir şehir kuruluyor. İlk etabımızda hak sahiplerimiz evlerine taşındı. 2. etabımızı da yaz ayları sonunda teslim edeceğiz. Şimdi de 3. Etabımızın hak sahiplerini belirliyoruz. Bin konuttan oluşacak projemizin kurası 18 Temmuz Perşembe günü Muradiye Sosyal Tesislerinde saat 11.00'de gerçekleştirilecek. Ev sahibi olma umuduyla başvuran tüm vatandaşlarımızı törene bekliyoruz.”