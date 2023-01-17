Yunuskent 5. Etabın hak sahipleri 2 Şubat'ta belirleniyor

Yunusemre Belediyesi'nin, Manisa'nın konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 5. etabında hak sahipleri belirleniyor. İlk Evim, İlk İşyerim Projesinde yapılacak 750 konut için hak sahipleri belirleme kurası 2 Şubat Perşembe günü Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Yunusemre Belediyesi'nin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca işyeri, oyun parkları ve otoparkların tamamlandığı ve 10 bine yakın vatandaşın yaşamaya başladığı 1. ve 2. etabın yanı sıra 980 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokulun yapımının devam ettiği 3. etap ile yapımına başlanan 366 konut, 16 adet işyerinin bulunduğu 4. etaptan oluşan 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'ne bir etap daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak açıklanan 'İlk Evim, İlk İşyerim' Projesinde Akgedik Yunuskent'e 750 konut daha yapılacak. Rekor başvurunun olduğu projeye 21 bin 307 kişi ev sahibi olabilmek için başvururken; hak sahipliği belirleme kurası da 2 Şubat Perşembe günü çekiliyor. Kura çekimi, Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak. Proje ile 750 vatandaşın daha ev sahibi olacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Akgedik'te bir şehir kurduklarını belirtirken; proje ihalesinin 2023 yılı içerisinde yapılacağını, bu anlamda süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Hak sahipliği belirleme kurası Millet Çarşısında yapılacak

İlk Evim, İlk İşyerim Projesinde Şehzadeler'de bin 415, Akhisar'da 367, Kula'da 500, Salihli'de 180, Alaşehir'de 240, Soma'da 100, Saruhanlı'da 100, Gördes'te 100, Demirci'de 140, Kırkağaç'ta 230, Ahmetli'de 78 konut için yapılacak hak sahibi belirleme kurası da 1-3 Şubat tarihleri arasında Yunus Emre Millet Çarşısı Etkinlik Salonu'nda yapılacak. Kura çekimleri saat 10.00'da başlayacak.