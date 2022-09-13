Yunuskent'e 750 konut daha yapılıyor

Yunusemre Belediyesinin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 5. etabı başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” çerçevesinde Akgedik Yunuskent'e 750 konut daha yapılacağı bildirildi.

Yunusemre Belediyesinin, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 2 bin 600 konut, 2 okul, 3 cami, 2 ticaret merkezi, onlarca işyeri, oyun parkları ve otoparkın tamamlandığı ve 10 bine yakın vatandaşın yaşamaya başladığı 1. ve 2. etabın yanı sıra 980 konut, 1 ticaret merkezi, 1 cami, 8 derslikli 1 anaokulu, 23 derslikli 1 ilkokul, 24 derslikli 1 ortaokulun yapımının devam ettiği 3. etap ile kısa süre içerisinde yapımına başlanacak 366 konut, 16 adet işyerinin bulunduğu 4. etaptan oluşan 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'ne bir etap daha ekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olarak açıklanan “İlk Evim, İlk İşyerim Projesi” çerçevesinde Akgedik Yunuskent'e 750 konut daha yapılacak. Konutların başvuruları yarın (14 Eylül Çarşamba) Halkbank şubelerine yapılabileceği gibi e-devlet üzerinden de gerçekleştirilebileceği öğrenildi. Vatandaşlar toplamda 643 bin lira fiyata sahip 2+1 konutlara aylık 2 bin 411 liradan başlayan taksitlerle ve 240 ay vadeyle sahip olabilecek. Aynı şekilde toplamda 900 bin lira fiyata sahip 3+1 konutlara ödemesi 3 bin 375 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vadeyle yapılabilecek. Hak sahiplerinden yüzde 10 peşinat alınacak. Konutlar için başvuru bedeli ise 500 TL olacak.