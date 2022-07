Yunuskentli çocuklar spor kurslarını çok sevdi

Yunusemre Belediyespor'un Akgedik Yunuskent'te açtığı okçuluk ve taekwondo kursları yoğun ilgi görüyor.

Yunusemre Belediyespor Yaz Spor Okulu çalışmaları 15 branşta devam ediyor. Her yaz sezonunda olduğu gibi bu yaz da çok yönlü bir organizasyona imza atan mavi-beyazlılar, Manisa merkezin yanı sıra Akgedik Yunuskent'te de çocukları sporla buluşturuyor. Çocuk ve gençler, okçuluk ve taekwondo branşlarına yönelik açılan kursları çok sevdi. Kursları ziyaret eden Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater ve Sportif Direktör Sedat Öngider, sporcularla sohbet etti. Kısa sürede yapılan çalışmalar neticesinde bölgedeki yüzlerce çocuğu sporla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, ilerleyen yıllarda Akgedik'ten Türk sporuna çok sayıda milli sporcu çıkaracaklarına inandıklarını kaydetti.

Belirledikleri vizyonla spor kültürü olan, sağlıklı, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini söyleyen Can, "Başta Yunusemre Belediye Başkanımız Dr.

Mehmet Çerçi olmak üzere Kulüp Başkanımız Arif Alkan'a, Akgedik TOKİ İlkokulu Müdürü Abdullah Mesut Arslan'a, okul idarecilerine, öğretmenlerine, sporcu velilerine ve her zaman yanımızda olan Suat Çakır'a desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.