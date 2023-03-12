Yunuskentli taekwondocular bir üst kuşağa terfi etti

Yunusemre Belediyespor'un Akgedik Yunuskent'te açtığı taekwondo kursunda eğitim gören 40 çocuk, büyük heyecanla gerçekleşen sınavla bir üst kuşağa terfi etti.

Yunusemre Belediyespor'un Akgedik Yunuskent'te yeni oluşturduğu taekwondo altyapı çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Altyapıda eğitim gören 40 sporcu, düzenlenen törenle bir üst kuşağa terfi etmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Akgedik TOKİ İlkokulu'nda yapılan kuşak sınavını Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Abdullah Can, Kulüp Genel Koordinatörü Güliz Onater, AK Parti Akgedik Mahalle Temsilcisi Suat Çakır ile sporcu velileri izlerken, kuşak sınav komisyonunda ise Taekwondo Milli Takım Antrenörü Serap Aydeniz, Yunusemre Belediyespor Taekwondo Altyapı Antrenörü Eren Şerifler, Antrenörler Nazmiye Günlü ve Aleyna Gökçe Başar yer aldı. Sporcular, sınavda kendilerine yöneltilen sorulara doğru cevaplar verirken, yaptıkları tekniklerle de izleyenlerin alkışını aldı. Sporcularımızın yeni kuşakları ve belgeleri gurur ve mutlulukla takdim edildi. Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Arif Alkan, 2023 yılının ilk kuşak sınavını başarıyla geçen sporcuları tebrik etti. Yeni kuşakların Türk taekwondosuna hayırlı olmasını dileyen Alkan, "Akgedik'te 4-5 ay önce oluşturduğumuz taekwondo altyapımızın günden güne büyüyüp geliştiğini görmekten çok memnunuz. Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi himayelerinde spor ahlakıyla büyüyen şampiyon nesiller yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Başta sporcularımız, antrenörlerimiz ve velilerimiz olmak üzere sınavın gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çocuklarımıza sağlıklı ve başarılı bir gelecek diliyorum" diye konuştu.