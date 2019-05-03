Yunuskent'te 3. etap kuraları 19 Temmuz'da çekiliyor

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 3. etabında hak sahibi belirleme kurası 19 Temmuz Cuma günü yapılacağı açıklandı.

Manisa'da konut sorununa neşter vuran Yunusemre Belediyesi, Akgedik'te bir şehir inşa ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan 5.500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 3. etabı hak sahibi belirleme kuraları çekiliyor. Bin konuttan oluşacak projeye 2+1 konut için 3 bin 931, 3+1 konut için 3 bin 453 olmak üzere toplam 7 bin 384 başvuru yapılırken; hak sahipliği kuraları 19 Temmuz Cuma günü yapılacak.

Başvuruları 6 Mart - 19 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen 3. etap projesinde asil ve yedek olarak toplam bin 500 hak sahibinin belirleneceğini dile getiren Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi sürece ilişkin bilgi verdi. Başkan Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Akgedik toplu konut alanında daha önce bin 101 konut, hak sahiplerimize teslim edildi. Bu yıl sonunda da bin 500 konut teslim edilecek. 6 Mart - 19 Nisan tarihleri arasında bin konuttan oluşacak 3. etabımızın başvurularını aldık. Toplam 7 bin 384 vatandaşımız ev sahibi olabilmak için başvurusunu yaptı. 19 Temmuz Cuma günü ise hak sahibi belirleme kurasını çekeceğiz. Kurada asil ve yedek olmak üzere toplam bin 500 hak sahibi belli olacak. Başvuran vatandaşlarımıza hayırlı olsun.”