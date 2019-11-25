Yunuskent'te işyerleri ihaleye çıkıyor

Yunusemre Belediyesi'nin 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında sona yaklaşılıyor. Bin 500 konuttan oluşan projenin ilk kısmında yer alan 16 işyeri açık arttırmayla ihaleye çıkacak. 10 Aralık Salı günü yapılacak ihaleye dileyen tüm vatandaşların katılabileceği açıklandı.

Manisa'da konut sorununa neşter vuracak 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla yapılan projenin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı hızla tamamlanıyor. Projenin ilk kısmında yer alan 16 işyeri de ihaleye çıkarılıyor. 10 Aralık Salı günü saat 11.00'de TOKİ'nin Ankara ve Van'daki merkezlerinde gerçekleştirilecek ihaleye başvurular elden son güne kadar yapılabilecek, internet katılımı yapılacak. Başvurular ihale gününe kadar devam edecek. Projenin ilk etabında yer alan 2 adet 1+1, 2 adet 2+1 konutun da aynı gün ihalesi gerçekleştirilecek.

Büyüklükleri 48 ile 254 metrekare arasında değişen işyerleri için ihaleye katılmak isteyen alıcılar başvurularını 25 Kasım-10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapabilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlar teminat bedelini Halk Bankası Mesir Şubesi'ne geçici teminat olarak yatıracak. İhaleyi kazanan alıcılar, toplam ihale bedelinin yüzde 25'ini peşin olarak ödeyecek. Kalan para ise 120 aya bölünecek. İhaleyi kazanamayan vatandaşlar da yatırdıkları teminatları 17 Aralık Salı günü aynı banka şubesinden alabilecek. Alıcıların bizzat veya kanuni temsilcileri ile ihaleye katılmaları gerekiyor. İhale hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Toplu Konut İdaresi'nin resmi web adresi www.toki.gov.tr ve belediyemizin resmi web adresi www.yunusemre.bel.tr'den öğrenebilecek.