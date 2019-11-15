İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yunuskent'te konut fiyatları açıklandı

Yunusemre Belediyesi’nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi’nin 2.

Yunusemre Belediyesi'nin konut sorununa neşter vuran 5 bin 500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin 2. etabında fiyatlar açıklandı.


Türkiye'de örnek konut projeleri arasında gösterilen 5 bin 500 Konutluk Akgedik Toplu Konut Projesi'nin bin 500 konuttan oluşan 2. etabı tamamlanıyor. Kısa sürede hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutların fiyatları da yayınlandı. Hak sahipleri; konut fiyatı ve dairelerine ilişkin özellikleri TOKİ'nin resmi web sitesi www.toki.gov.tr/satis/tr/kura linkine tıklayıp TC kimlik numaraları ile arama yaparak ulaşabilir.


Hak sahipleri, 2. etap 1. kısım için 2 - 31 Aralık 2019, 2. kısım için de 2 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında dairelerinin yer aldığı blok için belirlenen günde Halk Bankası Mesir Şubesi'ne giderek sözleşme imzalayacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.