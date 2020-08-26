Yunuskent'te konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor

Manisa'nın konut sorununa neşter vuran Yunusemre Belediyesi'nin 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Projesi'nde 1500 konuttan oluşan 2. etabın 775 konutluk 2. kısmında teslim süreci başladı.

Yunusemre Belediyesi'nin Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ortaklığıyla hayata geçirdiği 5 bin 500 konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi'nin 1500 konutluk 2. etabının ikinci kısmında yer alan 775 konut hak sahiplerine teslim edilmeye başlandı. 30 Eylül Çarşamba günü sona erecek süreçte sözleşme imzalayan hak sahipleri evlerini teslim alıyor. Ev sahibi olan vatandaşların mutlulukları ise görülmeye değer. Evine kısa süre içerisinde taşınmayı planladığını dile getiren hak sahiplerinden Onur Şafak, duygularını, “Kurada ismim açıklandığında çok mutlu olmuştum. Şimdiyse teslim aldık. Çok mutluyuz. Kısa süre içerisinde de taşınacağız. İnsanın kendi evi olması gibi bir şey yok. Bu projede emeği olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'ye teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sundu. Yoksa ev sahibi olmamız çok zordu. Allah razı olsun.” sözleriyle aktarırken; hak sahiplerinden Osman Çoçak ise şunları söyledi: “Çok mutluyum ilk defa ev sahibi olacağız. Bu piyasa şartlarında ev sahibi olmak çok zor. Bu anlamda TOKİ dar ve orta gelirlilere ev sahibi olma fırsatı tanıyor. İnşallah kısa sürede taşınarak da düzenimizi kuracağız. Bu projede emeği olan başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum.”