Yuvasından yola düşen yavru kuşları itfaiye kurtardı

Manisa'nın Kula ilçesinde karayolu üzerindeki yön levhalarının asılı olduğu direkteki yuvadan karayoluna düşen yavru kuşlar, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Manisa'nın Kula ilçesinde, kolluk kuvvetlerinin il sınırından Manisa'ya giriş çıkışları kontrolü devam ediyor. İzmir-Ankara D300 Karayolu üzeri Eşme Kavşağında uygulama yapan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri, yön levhaları üzerindeki yuvadan karayoluna düşen yavru kuşları fark etti. Polislerin durumu hemen Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekiplerine haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri hareket geçti. Yön levhaları üzerindeki yuvadan karayoluna düşen yavru kuşları kurtaran itfaiye ekipleri, kuşların yuvadan tekrar düşmemesi için direk boşluğundaki yuvanın etrafını kapattı. Daha sonra yavru kuşlar, yön levha direğinin üzerindeki yuvada annelerinin yanına geri bırakıldı.