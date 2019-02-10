Yüzleri büyükşehir sayesinde güldü

Sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiği hizmetlerle gönülleri fetheden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı'da ikamet eden Fatma Yararlı ve Halil Karakoç'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Sağlanan destek nedeniyle mutluluğunu paylaşan Yararlı ve Karakoç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Temel belediyecilik hizmetleriyle kente değer katan Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği hizmetlerle gönüllere dokunuyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Saruhanlı ilçesinde ikamet eden ve geçirdikleri rahatsızlar nedeniyle yürüme zorluğu yaşayan Fatma Yararlı ve Halil Karakoç'a akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Gözyaşlarına hakim olamadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sosyal Hizmetler ve Engelliler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ve Saruhanlı Koordinasyon Şube Müdürü Ali Aybars Özbilgin ile birlikte Fatma Yararlı ve Halil Karakoç'u evlerinde ziyaret ederek akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Yaşadıkları zorlukları aşmada bir destek sağlayacak olan akülü tekerlekli sandalyelerini alan Fatma Yararlı ve Halil Karakoç'un mutluluğu görülmeye değerdi. 74 yaşındaki Karakoç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e dua ederek, teşekkürlerini dile getirdi. 61 yaşında olan ve kemik erimesi rahatsızlığı nedeniyle yürüyemeyen Fatma Yarar ise gözyaşlarına hakim olamadı. Yarar, akülü tekerlekli sandalye ile sosyal hayata katılım sağlayabileceğini belirterek memnuniyetini paylaştı.