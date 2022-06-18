Zabıta dilencilere göz açtırmıyor

Dilencilere göz açtırmayan Zabıta ekipleri, dilencileri haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürdü. Vatandaşların huzuru için uygulamaların süreceği belirtilirken, vatandaşlara duygu istismarcılarına fırsat vermemeleri çağrısında bulunuldu.

İl genelinde vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar etme yoluyla para kazanmaya çalışan dilencilere yönelik uygulamalara ara vermeden devam ediliyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen uygulama ile şehrin kalabalık noktalarını mesken tutan dilencilere göz açtırılmadı. Çoğunluğunu yabancı uyrukluların oluşturduğu dilenciler, haklarında işlem yapılmak üzere Zabıta Dairesi Başkanlığına götürüldü. Dilencilerin topladıkları paralara da kamu adına el konuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde vatandaşların huzuru için çalışmalara devam edileceğini belirten Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, uygulamaların aralıksız devam edeceğini belirterek, Manisalıların bu tarz duygu istismarcılarına fırsat vermemeleri gerektiğini dile getirdi.