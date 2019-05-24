Zabıta, Suriye uyruklu dilencilere göz açtırmıyor

Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, şehir dışından gelen ve Suriye uyruklu dilencilere yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarla, dilencilik yaptıklarını tespit ettikleri 2 kişi hakkında ceza-i işlem uygulayarak Emniyet Müdürlüğü İl Göç İdaresi'ne teslim etti.

Dilencilere yönelik çalışmalarına dair açıklama yapan Zabıta Müdürü Bülent Gökmen, Turgutlulu vatandaşların manevi duygularının sömürülmesine müsaade edilmeyeceğinin altını çizerek, "Ramazan Ayı'nın gelmesiyle birlikte vatandaşlarımızın duygularını istismar ederek dilenmeyi meslek haline getiren Suriye uyruklu dilencilere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Vatandaşlarımızı rahatsız eden dilencilere yönelik aldığımız şikayetleri değerlendirerek periyodik aralıklarla gerçekleştirdiğimiz dilenci operasyonlarımıza Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın talimatları doğrultusunda hız verdik. Bu kapsamda Suriye uyruklu 2 kişi hakkında ceza-i işlem uyguladık, şehir dışından ilçeye geldiği için de Emniyet Müdürlüğü İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim ettik. Turgutlulu vatandaşlarımızın hiçbir dilenciye itibar etmemesini gerekiyor. Turgutlu Belediye Başkanımız Çetin Akın'ın talimatları doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu anlamda vatandaşlarımız herhangi olumsuz durumda Zabıta Müdürlüğü 153 ya da belediyemiz santrali 313 27 27 telefonlarını arayarak ihbarda bulunabilirler" dedi.