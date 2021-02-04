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Zabıta ve polisten korona denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Covid-19 ile mücadele kapsamında ilçe genelinde yoğunluğun fazla olduğu yerlerde denetimler gerçekleştirdi.


Belediye Başkan Yardımcısı Metin Durmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Mesut Doğan ile Zabıta Müdürü Mustafa Yıldırım'ın da eşlik ettiği ortak çalışmada, 255 işyeri ile Çarşamba pazarında denetimde bulunan polis ve zabıta ekiplerince maske kullanmayan, sosyal mesafeye uymayan esnaf ve vatandaşlara uyarılar yapılarak kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.


Salihli Belediyesi'nin ilçe genelinde koronavirüse karşı toplum sağlığını korumak amacıyla çalışmalar yaptığını belirten Başkan Yardımcısı Durmaz, “Emniyet Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü işbirliğinde halkımızın yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızdan bilinçli bir şekilde maske ve sosyal mesafe kuralına uymalarını istiyoruz” dedi.

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