Zabıtadan istişare toplantısı

Yapılan toplantı sonrasında Manisa Ticaret İl Müdürlüğünde görevli Denetim ve Kontrol Yetkilisi Kerem Umut Cinsoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta birimi ve Akhisar Belediyesi Zabıta birimi personelleri ile birlikte bir alışveriş merkezinde bulunan işletmeler denetlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, ilçe zabıta müdürlükleri ile yapmış olduğu istişare ve koordinasyon toplantısının 2'ncisini Akhisar Belediyesi Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman'ın başkanlık ettiği istişare ve koordinasyon toplantısına ilçe zabıta müdürleri ve personelleri, Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nde görevli Denetim ve Kontrol Yetkilisi Kerem Umut Cinsoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nda görevli Erman Kırca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Ruhsat Servisi'nde görevli memur Ebru Kaymaz katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Duman, yapılan çalışmaların vatandaşlara yönelik yapıldığını belirterek, “Bu toplantıları daha sık bir araya gelerek yapalım. Hiçbir zaman büyükşehir ve ilçe ayrımı yapmadan tüm çalışanlarımız dahil bu hizmetleri sürdürelim. Yapılan hizmetler vatandaşlara yönelik hizmetler. Eksiklerimiz olabilir, hiçbirimiz hata yapmak istemiyoruz. Bugün de daha önce belirlenen konular ile ilgili olarak özellikle tüketicinin korunmasına yönelik Ticaret İl Müdürlüğü'nden yetkili bir arkadaşımız aramızda. Devletimiz de bu konuya çok önem veriyor. Bilinçli tüketici olması konusunda, bizim denetimlerimiz konusunda örnek bir denetim çalışması yapacağız. Bu konularda sizlere bilgiler aktarılacak. İkinci konu olarak ruhsatlandırma işlemleri hakkında bilgiler aktarılacak. Ayrıca ilan ve reklam konusunda da bilgilendirmeler yapılacak. Bu konular üzerine biz hep sahadayız, yapılan çalışmalar belediyenin bütün birimlerini kapsadığı gibi diğer resmi kurum ve kuruluşları da kanun tüzük ve yönetmelikte bulunan maddeler açısından kapsıyor. Gerçekten zor ve ağır bir işimiz var. Sürekli olarak bilgileri güncellemek ve her konuyu takip etmemiz gerekiyor. Yaptığımız denetimleri ilgili kurumların personelleri ile yapıyoruz. Bu konularda daha çok bir araya gelerek, eksiklerimizi tamamlayarak vatandaşların yararına olan çalışmaları yapma gayreti içinde olacağız” dedi.

Yapılan açılış konuşması sonrasında Manisa Ticaret İl Müdürlüğünde görevli Denetim ve Kontrol Yetkilisi Kerem Umut Cinsoy fiyatlandırma ve etiket konusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Dairesi Başkanlığı'nda görevli Erman Kırca reklam ve ilan tarifeleri konusunda, Manisa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nda Ruhsat Servisi'nde görevli Ebru Kaymaz ruhsatlandırma işlemleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Yapılan bilgilendirmeler sonunda ilçe zabıta müdürleri ve personelleri tarafından yöneltilen sorular açıklandı.

Örnek denetim gerçekleştirildi

Yapılan toplantı sonrasında Manisa Ticaret İl Müdürlüğünde görevli Denetim ve Kontrol Yetkilisi Kerem Umut Cinsoy, Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta birimi ve Akhisar Belediyesi Zabıta birimi personelleri ile birlikte bir alışveriş merkezinde bulunan işletmeler denetlendi. Fiyat ve etiket uygulamaları kontrolden geçirilerek, işletme yetkilileri fiyat ve etiketlendirme konularında bilgilendirildi. Cezai işlem uygulanmayan kontrollerde fiyat ve etiket yönetmeliğine uygun işletmelere uygunluk belgesi verildi.