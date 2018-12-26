Zabıtadan izinsiz ilan ve reklam denetimi

İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde el ilanları toplatılıp, sorumlular hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42. Maddesine istinaden gerekli cezai işlemler uygulandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı izinsiz olarak asılan, çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veren afiş ve ilanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde izin alınmadan asılan pankart, afiş, durak ve trafolara yapıştırılan el ilanları toplatılıp 5326 sayılı Kabahatler Kanunun 42. Maddesine istinaden gerekli cezai işlemler uygulandı. Yapılan denetimlerle ilgili açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Duman, “Özellikle yaklaşan yerel seçimlerde, Yüksek Seçim Kurulunun 1 Ocak 2019 ve 31 Mart 2019 1119 karar 10. Maddesinin I bendinde ilan ve reklam yerleri ilgili yasaklar bölümünün a şıkkında toplu taşıma araçlarına tahsis edilmiş üstü kapalı duraklar ile yolcuların inip bindiği kapalı alanlar yasak kapsamında belirtilmiştir. Kanun maddeleri uyarınca ilan, reklam ve afiş asma yerlerinin Manisa Büyükşehir Belediyesi Gelir İşleri Daire Başkanlığı yetki ve sorumluluğunda olup ilan ve reklam için ilgili dairesinden izinlerin alınması gerekmektedir” diye konuştu.