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Zabıtadan ‘Sosyal mesafe' denetimi

Korona virüs salgının yayılmasını önlemek amacıyla, PTT ve banka gibi kurumların önünde oluşan yığılmaları engellemek amacıyla ilgili kurumlarca gerekli işaretlemeler yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler de Akhisar'da ilgili kurumlarda denetlemede bulunarak, vatandaşların aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etmeleri uyarısında bulundu.


Korona virüs salgının yayılmasını engellemek amacıyla tüm yurtta bir dizi önlem alındı. Bu kapsamda Manisa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla, banka ve PTT gibi kurumların önünde oluşan yığılmaları engellemek amacıyla ilgili kurumlarca gerekli işaretleme ve tedbirlerin alınması gerektiği ifade edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler de, Akhisar'da ilgili kurumların önünde denetimde bulundu. Zabıta ekipleri, vatandaşları aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları gerektiğini ifade etti.

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