Zabıtadan yol ve kaldırım işgali denetimi

Yapılan denetimlerde kurallara uymayan esnaflar uyarıldı.

Kurallara aykırı olarak tezgah açan seyyar satıcılar ile yol ve kaldırım işgaline uymayan esnafa yönelik denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri bu hafta da Pazartesi Pazarı ile çevresinde denetim ve kontrollerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kaymakamlık ekipleriyle birlikte denetimlerini gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri kurallara aykırı olarak tezgah açan ve satış yapan pazar esnafı ve çevre esnafa gerekli uyarılarda bulundu.

Konuyla ilgili açıklamada yapan Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Hasan Kızıl, “İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Kaymakamlık ekipleriyle birlikte koordineli bir şekilde yürüttüğümüz denetimlerimize ilçemiz genelinde devam ediyoruz. Kurallara aykırı bir şekilde tezgah açan ve satış yapan seyyar satıcılar ve esnafımıza gerekli tüm uyarılarda bulunuyoruz. Denetimlerimiz rutin olarak ekiplerimiz tarafından yapılmaya devam edecek” dedi.