Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor

Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde olan fiyat artışlarından, raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Ticaret İl Müdürlüğü denetmenleriyle birlikte kent merkezinde hizmet veren yerel ve zincir marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan indirimlerin etiketlere yansıyıp yansımadığı kontrol eden ekipler, etiket fiyatları ile kasa fiyatlarını da karşılaştırdı. Ürünlerin evraklarını da kontrol eden ekipler, etiketlerin ve ürünler hakkında mağaza yetkililerini de bilgilendirdi. Kontrollerin sıklıkla devam edeceğinin bilgisini veren ekipler, vatandaşların da etiketlere karşı duyarlı olmalarını istedi.