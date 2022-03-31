Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Manisa'da toplandı

Zafer Kalkınma Ajansı'nın 2022 yılı 2. Yönetim Kurulu Toplantısı, Manisa'da gerçekleştirildi.

Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Kütahya Valisi Ali Çelik başkanlığında; Vali Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya; Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Kütahya İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yılmaz, Zafer Kalkınma Ajansı Genel Sekreter Veli Oğuz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yaparak gündem maddelerini dile getiren Kütahya Valisi Ali Çelik toplantıda, bölge planı hazırlıkları, projelerle ilgili talepler ve gelişmeler, personel ile ilgili işlemler, 2021 yılı bütçe sonuçları, iki toplantı arası ajans faaliyetleri, 2022 yılı Ocak ve Şubat ayları gelir ve gider cetvellerinin görüşüleceğini ifade etti.

Kütahya Valisi Ali Çelik, “İlk gündem maddemizde bölgesel düzeyde sosyo-ekonomik gelişme eğilimlerini ve yerleşmelerin gelişme potansiyelini belirleyecek, ulusal düzeydeki politika, plan ve stratejiler ile bölgesel ve yerel düzeyde yürütülecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi kurgulayacak, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini ve koordinasyonu geliştirecek, bölgesel program ve projelere temel oluşturacak 2024-2028 Bölge Planı hazırlıkları ile ilgili bilgi alacağız. İkinci gündemimizde yararlanıcılardan gelen projelere ilişkin talepleri ve projelerle ilgili gelişmeleri görüşeceğiz. Mevzuatımızın izin verdiği ölçüde projelerin uygulanmasını kolaylaştırmak adına yararlanıcılarımızdan gelen talepleri olumlu karşılıyor ve bu hususta her zaman yapıcı olmaya azami gayret gösteriyoruz. Üçüncü gündem maddemizde ajansımızın insan kaynaklarına ilişkin değerlendirmeler yapacağız. Son olarak 2021 yılı bütçe sonuçları, iki yönetim kurulu toplantısı arasında ajansımız tarafından icra edilen önemli faaliyetler ile Ocak ve Şubat ayı gelir ve gider cetvellerini görüşerek gündemimizi tamamlayacağız” dedi.

Kütahya Valisi Çelik, toplantının bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederek, katılımcılara teşekkür ederek sözlerine son verdi.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasıyla sona erdi.