Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Salihli'de toplandı

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2022 yılının son toplantısına Salihli'de ev sahipliği yaptı. Yönetim kurulu üyeleri Vali Karadeniz'le birlikte önce Sardes Antik Kenti'ni gezdi ardından da toplantıya geçti.

Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu 2022 yılının son toplantısını Vali Karadeniz ev sahipliğinde Salihli'de gerçekleştirdi. Manisa Valisi ve Zafer Kalkınma Ajansı Dönem Başkanı Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Kütahya Valisi Ali Çelik, belediye başkanları, yönetim kurulu üyeleri ile ilgili kurum temsilcileri katıldı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in ev sahipliğinde toplanan Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri, 5000 yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olan ve paranın ilk basıldığı yer olan Sardes Antik Kentini gezdi. Türkiye'nin ilk ve tek jeoparkı olan Kula - Salihli UNESCO Global Jeopark alanı içerisinde kalan içerisinde bulunan Sardes Antik Kenti ve Artemis Tapınağını gezen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Kütahya Valisi Ali Çelik, belediye başkanları, yönetim kurulu üyelerine bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Uşak Valisi Dr. Turan Ergün, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Manisa Valisi Yaşar Karadeniz tarafından Sardes Antik Kenti gezisinde sembolik para basımı da gerçekleştirdi.

Ajans Yönetim Kurulu Üyeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Manisa Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliği ve Zafer Kalkınma Ajansı'nın da desteği ile yaptırılan Ziyaretçi Karşılama Merkezinde de incelemelerde bulundu. Kurul üyeleri, bölgenin tarihi dokusunu çok beğendiklerini yapılan ziyaretçi merkezinin de bölgeye daha fazla turist çekmek açısından katkı sağlayacağını belirtti.

Toplantıda, bir önceki toplantıdan itibaren gerçekleştirilen kooperatifçilik, gastronomi, kültür ve turizm alanında yapılan çalışma ve projelere ilişkin bilgi verildi. Yerli ve milli üretimin artması üretici ve ihracatçı işletmelere yönelik destekler, sanayi ve teknolojik alanda sağlanan eğitim ve destekler hakkında da bilgi verilen toplantıda, ajansının 21 Ekim tarihinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik 40 milyon TL bütçeli Turizm ve Tarımsal Altyapı Mali Destek Programı (TUTAP) ile özel sektöre yönelik 20 milyon TL bütçeli KOBİ'lerde İstihdamın ve Üretimin Artırılması Finansman Desteği Programına (KOBİSTFİN) hakkında bilgilendirme yapıldı.

Toplantı, gündem maddelerinin değerlendirilmesi ve karar alınması ile sona erdi.