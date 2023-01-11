Zafer Sporlu 25 kadın futbolcu milli takım seçmelerine katıldı

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından İzmir'de yapılan ve milli takımların değişik yaş kategorilerinin oyuncu havuzu için yapılan seçmelere, 2006-2007-2008-2009-2010 doğumlu Zafer Spor kadın futbol takımından 25 kız sporcu katıldı.

Seçmelerde dikkat çeken performanslar sergileyen sporcular gelecek için büyük umutlar verdi. Kulüp Başkanı Hakan Arslancan, “Ciddi bir altyapıya sahibiz, bu gün kadınlar 1'nci Ligi'nde en küçük oynama yaşı olan 2007 doğumlu sporcular ile oynuyoruz. Skor ve sonuçlar olarak istediğimiz bazen olmuyor ama oynattığımız genç oyuncuların tecrübelenmesi konusunda büyük kazanımlar elde ediyoruz. Yani sonuçta yine biz kazanıyoruz. Bu gün bir kez daha gördük ki çok doğru yoldayız. Seçmelere katılan bütün sporcularımız gurur duyacağımız performanslar sergilediler. Gayretleri için Sportif direktörümüz Ayla Yılmaz'a, altyapı hocalarımız Ezgi Belge, Meltem Uygeç ve Miray Kunt'a teşekkürlerimi sunarım.” dedi.