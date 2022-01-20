ZAFER ve Manisa TSO'dan otomotiv ve savunma sanayi için eğitim seferberliği

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (MEGDEP) kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansı (ZAFER) tarafından desteklenen “Manisa TSO'da Otomotiv ve Savunma Sanayi İçin Eğitim Seferberliği” projesi ile proje ortağı ve projenin uygulama alanı olan Polinas MTAL'ye Pnömatik-Elektro Pnömatik-Otomasyon Atölyesi kuruldu.

Elektrik-elektronik teknolojisi alanının teknik alt yapısının iyileştirilmesi için farklı eğitim setleri ve modüllerden oluşan atölye ile hem eğitici eğitimleri sayesinde öğretmenlerin kapasiteleri geliştirildi hem de elektrik-elektronik teknolojisi alanının öğrencilerinin otomotiv ve savunma sanayisinin beklentileri doğrultusunda eğitilmesi sağlandı. Atölyede bu zamana kadar 58 öğrenci eğitim aldı. Öğrencilere, mezun olduklarında işe adaptasyon sürecinin en aza indirgeneceği, PLC ve pnömatik sistemlerinin kullanıldığı her sektörde karşılığı olacak şekilde eğitimler düzenlendi.

Yapılan odak grup toplantıları ve iştirakçi firmadan edinilen bilgiler dahilinde elektrik-elektronik alanında yapılan daha önce bu kapsamda bir çalışma olmadığı ve bu proje ile çok fazla açığın kapatılacağı belirtildi. 'İş'te Eğitim' programı kapsamında yeni atölyede teorik eğitim alan öğrencilere uygulama sahasında tecrübe kazanmaları için iştirakçi firmada iş başında eğitim fırsatı sağlandı. Böylelikle öğrenciler mezun olduktan sonra nasıl bir iş ortamı ile karşılaşacaklarını ve işverenin beklentilerinin ne olduğunu çok daha önceden analiz etme fırsatı yakaladılar.