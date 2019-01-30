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ZEKA'dan destek programları açılış toplantısı

Manisa’da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Destek Programları Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa'da Zafer Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Destek Programları Açılış Toplantısı gerçekleştirildi.


Zafer Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 10 milyon TL bütçeli Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı (YENEP) 2,5 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı (2019 FD) ve 1 milyon TL bütçeli 2019 Yılı Teknik Destek Programı (2019 TD) olmak üzere toplam 13,5 Milyon TL kaynak tahsis edilen 2019 yılı destek programları ilan edildi. Programda özellikle katma değeri yüksek olan ürünlerin üretilmesine destek verilmesi vurgusu yapıldı.


Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Zafer Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Tarihimize baktığımız zaman geçmişimizden güç alıyoruz. Biz medeniyet kuran ve gerçek anlamda da bunu dünyaya yayan bir milletiz. Bunu bilgiye değer vererek yaptık. Bilgiyi irfanla bütünleştirerek, gerçek anlamda dünyaya asırlarca yön verdik. Ne zaman bu anlayıştan uzaklaştık, çağı yakalayamaz duruma geldik. Eğer bu değişimi, dönüşümü kaçırdığımız zaman bir daha yakalamamız çok zor. Bunun için bu çalışmaları yapıyoruz. Türkiye olarak bunu yapmak zorundayız. Çünkü bu millet dua alan millet, bu millet beklenen bir millet. Son 15 yıldır her alanda ciddi anlamda önemli mesafeler aldık" dedi.


Konuşmaların ardından programa destek veren özel firmalar tarafından Sponsorluk ve Gönüllü Mentörlük protokolü imza töreni gerçekleştirildi.

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