Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan Turgutluspor'da

Lig ekiplerinden Turgutluspor, Gaziantepspor, Adıyamanspor, Manisaspor, İskenderunspor, Dersimspor, Kozan Belediye, Muğlaspor, Fatsa Belediye ve Aliağa FK formaları giyen 28 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Zeki Sinanoğlu ve Schalke 04 altyapısında yetişen sırasıyla Bochum, RW Essen, Wattenscheid 09 ve Wuppertaler SV formaları giyen 27 yaşındaki gurbetçi sol kanat oyuncusu Tolga Çokkoşan ile anlaşmaya vardı.

Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan, bugün Turgutluspor tesislerinde düzenlenen imza töreninde formayı giyerek resmi sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Turgutluspor Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı.

İmza töreni sonrası konuşan tecrübeli oyuncu Zeki Sinanoğlu, “Büyük ve hedefleri olan bir camiaya geldim. Takım arkadaşlarımla birlikte kulübümün başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Burada olduğum için mutluyum. Ligin başlamasına kısa bir süre kaldı. En iyi şekilde çalışıp, yeni sezonda takımımın başarısına katkıda bulunmak istiyorum. Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Başarılı oyuncu Tolga Çokkoşan, “Hedefleri olan bir camiaya geldim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. İlk geldiğim günden itibaren doğru bir karar verdiğimi anladım. Bana güvenen ve burada olmama imkan sağlayan herkesi mutlu etmek için savaşacağım.” diye konuştu.

Tecrübeli oyuncu Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkaşan'ı kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirten Turgutluspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Eğilmez ise şunları söyledi: “Zeki ve Tolga tecrübeli oyuncular. Hem Zeki'nin hem de Tolga'nın gücümüze güç katacağından hiç şüphem yok. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun. Zeki Sinanoğlu ve Tolga Çokkoşan kardeşlerime hoş geldiniz diyor yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum.”