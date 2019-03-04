Zeytin budama ustaları belgelerini aldı

Manisa'nın Salihli ilçesi Hacıhıdır Mahallesindeki 19 çiftçi düzenlenen törenle zeytin budama belgesini aldı.

Salihli'de üreticilerin zeytinden daha çok verim almalarını sağlamak amacıyla Şehit Ahmet Özsoy Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Hacıhıdır Mahallesinde 'Zeytin budama eğitimi' düzenlendi. Düzenlenen eğitime katılan 19 çiftçi, görevli Ziraat Mühendisleri tarafından zeytin ağaçlarında görülen hastalıklar ve zararlılar hakkında bilgiler verildi. Çiftçilere zeytin ağaçlarında budamaların bilinçli yapılması ise uygulamalı olarak gösterildi. 48 saatlik eğitimin ardından başarılı olan üreticiler düzenlenen törenle belgeleri verildi.

Salihli'nin zeytincilikte gelişen bir bölge olduğunu vurgu yapan Kaymakam Kılıç, üreticilerin yanlış bildikleri budamanın doğrusunu düzenlenen eğitim ile öğrendiklerini söyledi.

Üreticilere belgelerini ise Kaymakam Levent Kılıç, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Dilek, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir, Merkez Müdürü Mehmet Yazka tarafından verildi.