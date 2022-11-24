Zeytin hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bir üreticinin zeytin bahçesinden 600 kilogram zeytin çalan hırsızlar jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırkağaç'ta dün akşam saatlerinde C.Ş. isimli şahsın zeytin bahçesinden yaklaşık 600 kilogram zeytin çalındı. C.Ş. durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları sonucu ilçede durdurulan bir araçta yapılan aramada, çuvallar içerisinde 600 kilogram zeytin ele geçirildi. Şüpheliler; Y.Ç,Ü.K, M.D, M.K, İ.K ve E.A isimli şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.