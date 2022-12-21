Zeytin hırsızları jandarmadan kaçamadı

Manisa'nın Kırkağaç ve Şehzadeler ilçelerinde meydana gelen iki farklı zeytin hırsızlığının şüphelileri jandarma ekiplerince yakalanırken, çalınan zeytinler sahiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şehzadeler ilçesinde saat 14.30 sıralarında K.K. isimli şahsa ait 2 bin TL değerinde zeytin ve 25 bin TL değerinde su motorunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Manisa İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Şehzadeler ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptıkları istihbarat çalışma sonucu, şüpheli H.K'yı ikametinde gözaltına aldı. Çalınan zeytinler ve su motoru, K.K'ya teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bir diğer zeytin hırsızlığı olayı da Kırkağaç ilçesinde meydana geldi. Saat 16.00 sıralarında Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen önleyici kolluk devriyesi esnasında H.A. isimli şahsa ait zeytin bahçesinden zeytin çalan şüpheli şahıslar suçüstü yakalandı. Ele geçirilen 874 kilogram zeytin mağdur vatandaşa teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.