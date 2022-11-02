Zeytin hırsızlığı şüphelisini kamera kayıtları yakalattı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 50 kilogram zeytinle kaçan şahıs jandarma ekiplerinin kamera kayıtlarını incelemesi sonucu yakalandı. Çalınan zeytinler de sahibine teslim edildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Öveçli Mahallesinde dün meydana gelen zeytin hırsızlığı olayı ile ilgili Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan sıkı takip ve çalışma sonucu; olay yerinden motosikletle kaçan şahsın A.K. (30/E) isimli şahıs olduğu kamera kayıtlarından tespit edildi. Takip sonucu ilçe merkezinde yakalanan A.K. adli makamlara sevk edilirken, çalınan 50 kilogram zeytin ise sahibine teslim edildi.