Zeytinciliğin sorunları tartışıldı

Dr. Ahmet Ataç, Akhisar Tütün Eksperliği Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Rana Kibar, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Kılınç, Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa, Akhisarlı vatandaşlar, üniversite akademik-idari personeli ve öğrencilerinin katılımı ile Akhisar Yerleşkesi Konferans Salonu'nda, “Akhisar'da Zeytin ve Zeytincilik Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu panel düzenlendi.

Panelin açılış konuşmalarını Akhisar MYO Müdürü Prof. Dr. Kadir Ay ile MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Akhisar MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emine Alçıtepe'nin yaptığı panele; Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, Mustafa Alhat, Ayla Yavaş, Şerif Şerifoğlu, Burcu Alkın konuşmacı olarak katıldı. Panelde zeytinciliğin sorunları Akhisar özelinde olmak kaydı ile Türkiye'de yapılan zeytincilik boyutunda tartışıldı.

Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat son yıllarda Akhisar'da zeytinde en yüksek kaliteye ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirterek, üniversite-sektör arasındaki iş birliğinin kuvvetlenmesini beklediklerini ifade ederken Şerifoğlu Zeytincilikten Şerif Şerifoğlu ise yıllarca tütünün başkenti olan Akhisar'ın zeytine doğru dönüşme sürecini anlatarak teknolojinin ilerlemesi ile zeytinyağı kalitesinin arttığını belirterek butik zeytincilikteki sorunlardan bahsetti.

Ece Zeytincilikten Ayla Yavaş, zeytinde fidan aşamasından hasada kadar karşılaşılan sorunlar ve sofralık zeytindeki kalite sorunlarını açıklayarak çözüm önerileri sundu.

Can Zeytincilikten Burcu Alkın, tarladan sofraya gelene kadar zeytinin mümkün olduğunca doğal kalmasının önemi, çiftçinin bilinçlendirilmesi ve zeytincilik konusundaki eğitimin gerekliliğini ifade etti.

Son panelist Alhatoğlu Gıda'dan Mustafa Alhat ise tarımda sulama problemine dikkat çekerek, üretim teknikleri, taklit, tağşiş gibi zeytinciliğin birçok sorununa değindi. Ayrıca Akhisar Ticaret Borsası tarım ürünleri lisanslı depoculuk A.Ş. için onay aldıkları müjdesini paylaşarak, “Bu sayede üreticiden tüketiciye zeytinyağı tedarik zinciri güvende olacaktır” açıklamasında bulundu.

Yapılan konuşmaların ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılmak üzere bir rapor şeklinde sunulmasına karar verilen Panel sonrasında, Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Programı öğrencileri tarafından, Dr. Öğretim Üyesi Özlem Gürbüz Kılıç danışmanlığında hazırlanan, Domat, kırma, siyah, pancarlı, kırmızı biberli, acı biberli, limonlu, portakallı, bademli, havuçlu, soğanlı sofralık zeytinler konuklara ikram edildi. Özellikle soğanlı zeytin konuklar tarafından ilgiyle tadıldı. Zeytincilik sektöründe önde gelen isimlerin arasında olan panelistlerden tam not aldı.