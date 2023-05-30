Zihinsel engelli gençler hem eğitim alacak hem iş sahibi olacak

Şehzadeler Belediyesi'nin Tilkisüleymaniye Mahallesi'nde hayata geçireceği Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri Projesi'nin temeli törenle atıldı. Projenin 7 bin 470 metrekarelik bir alanda yaklaşık 12 milyon TL'ye mal olacağını ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, merkezde 21 yaş üstü zihinsel engelli 50 bireyin rehabilite edileceğini ve durumları ağır olmayan engelli bireylerin ise iş sahibi yapılacağını söyledi.

Şehzadeler Belediyesi'nin Tilkisüleymaniye Mahallesi'nde hayata geçireceği Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri Projesi'nin temeli törenle atıldı. Törende Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Samet Doğuş, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri, Manisa'daki engelli derneklerinin başkan ve yöneticileri ve engelli aileleri hazır bulundu.

Şehzadeler Belediyesi olarak Şehzadeler ve Manisa'nın gerçek bir ihtiyacına daha çözüm getirecek bir projeyi daha hayata geçireceklerini kaydeden Başkan Çelik, "Şehzadeler Belediyesi olarak Tilkisüleymaniye'de 7 bin 470 metrekare içerisinde, Zihinsel Engelli Yavrularımız İçin Rehabilitasyon Merkezi ve Korumalı İşyerleri kuracağız. Hem Şehzadeler hem Manisa içerisinde 21 yaş üstü zihinsel engelli bireyleri eğitime devam edebileceği özel sektöre veya kamuya ait bir eğitim kuruluşu bulunmamaktadır. Bu sebeple engelli ailelerinin yıllarca rehabilitasyon merkezlerinde çocuklarına kazandırdıkları ufak kazanımlar, engelli genç 21 yaşına geldikten sonra bir merkeze devam edemediği için kaybediliyor. Kuracağımız rehabilitasyon merkezi ile uzmanlar yardımı ile bu gençlerimizin kazanımlarını kaybetmeden ve hatta daha da geliştirerek, hayatlarına devam edebilmelerine destek olacak, engelli ailelerinin mücadelelerine de omuz vermiş olacağız. Şehzadeler Belediyesi olarak, bu gayeyle açtığımız Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezimiz zaten 2 yıldır faaliyette. Şehzadeler Halk Eğitim Müdürlüğü ile yaptığımız protokolle öğretmenlerimiz ile uyumlu bir şekilde faaliyetlerimizi yapıyoruz. Karaağaçlı Engelsiz Eğitim Merkezimizde spor aktiviteleri, ahşap boyama, müzik eğitimi, resim, el örgüsü ve oryantasyon eğitimleri veriyoruz. Burada, 21 yaşını bitirmiş, eğitim dönemini tamamlamış 16 öğrenci ve 12 eğitici öğretmen ile bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Ancak Karaağaçlı'daki merkezimizin fiziki yapısı, şartları çok da engelli yavrularımız için uygun değildi. Bu sebeple onlara daha uygun şartlarda eğitim verebilmek için bu projemizi geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"Hem rehabilite hem iş sahibi olacaklar"

Temeli atılacak Engelsiz Eğitim Merkezi'nin 50 kişi kapasiteli olacağını ve zihinsel engellilerin buradan ücretsiz yararlanacağını kaydeden Başkan Çelik "Taşımalarını, idari, temizlik ve güvenlik personelleri, yeme içme, ekipmanların tamamı sürekli olarak Şehzadeler Belediyesi tarafından karşılanacak. Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi yine proje ortağımız. Öğretmenlerimiz Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilecek. Burada yavrularımız tarım ve bahçe işleri ile uğraşacaklar. Onlar için spor sahası da yapıyoruz. Günlük aktivitelerle onları daha mutlu etmenin yollarını da arayacağız. Projemiz içerisinde durumları ağır olmayan zihinsel engelli bireylerin özel sektör tarafından istihdamının da sağlanabilmesi için 2 adet korumalı iş yeri de kuracağız. Her bir işyeri 10 engelliye iş sağlayabilecek yeterlilikte olacak. Korumalı işyerleri Türkiye'nin her yerinde yaygınlaşması gerekiyor. Manisa OSB bünyesinde daha önce ZEKİ Projesi ile kurulan ve halen aktif olarak çalışan korumalı işyerleri var. Ancak belediyelerin de korumalı işyerleri kurma noktasında ön alması ve engellilerimize ve ailelerine umut olması gerekiyor. Biz de Şehzadeler Belediyesi olarak korumalı işyerleri kurarak hem Türkiye'deki belediyelere örnek olmak ve farkındalık oluşturmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"12 milyon TL harcanması ön görülmektedir"

Şehzadeler Belediyesi olarak söz konusu yatırımı hayata geçirebilmek için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yürüttüğü Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programında "Şehzadeler Engelleri Aşıyor" isimli proje hazırlayarak, Zafer Kalkınma Ajansı'na başvurduklarını dile getiren Başkan Çelik, "Manisa'dan sunulan çok sayıda projeden ilk 4 proje arasına girerek hibe desteği almaya hak kazandık. Projemize yaklaşık 2 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Zafer Kalkınma Ajansı denetiminde projemizi halen yürütmekteyiz. Mevcut bina tadilatı ve içerisinin A'dan Z'ye donatılmasını biz bu projeden karşılayacağız. Diğer giderlerin tamamı ise belediyemizden karşılanacaktır. Bu proje için 12 milyon TL harcanması ön görülmektedir. Şehzadeler Engelleri Aşıyor Projemizde Şehzadeler Kaymakamlığı, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği, Manisa Otizm Derneği, Manisa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iştirakçi ortaklarımız. Projemizi belirlerken, kurgularken birlikte çalışmalar yaptık." dedi.

Hayata geçirilecek Engelsiz Eğitim Merkezi ve Korumalı İşyeri projesinin teknik özellikleri hakkında bilgi vererek sözlerini sürdüren Başkan Çelik, "Projemiz 7 bin 470 metrekarelik alanda yer almaktadır. Eğitim Merkezimiz, 260 metrekare mevcut yapının tadilatına ilave olarak 564 metrekare yeni yapının ilavesiyle toplamda 824 metrekare kullanım alanına sahiptir. Binamız eğitim alanında; 4 adet sınıf, 2 atölye, 1 adet spor odası, mutfak ve yemekhane, öğretmenler odası, müdür odası, idareye ve öğrencilere ait lavabolar, depo ve giriş-dolaşım holleri yer alıyor. Binamızın korumalı işyeri alanında ise; 2 adet atölye, 2 adet soyunma odası ve öğrencilere ait tuvaletler olacak" ifadelerini kullandı.

Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara ise engelliler ve ailelerine hizmetin en güzelini sunmaya gayret ettiklerini dile getirerek, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ve Şehzadeler Belediyesinin çok önemli bir görevi ifa etmiş olacağını söyledi.

Konuşmaların ardından önce dua edildi, ardından protokol üyeleri hep birlikte butona basarak merkezin temeline ilk harcını döktü.

Manisa Otistik Bireyler ve Engelsiz Aileler Derneği Başkanı Mahperi Serpil Dede, "Bugün biz anneler olarak çok kıymetli, özel bir projenin içerisinde olmanın onuru ve gururunu yaşıyoruz. Bizim çocuklarımız için bu proje çok değerli. Özellikle 18 yaş üstü çocuklarımızın devlet elinde kaldıkları, iş görebildikleri, rehabilite edildikleri bu alan çok kıymetliydi. Projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Özellikle Ömer Faruk Çelik başkanımıza bizim isteklerimizi dinleyip bu projeyi hayata geçirdikleri için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Manisa'da bir ilke şahit olduk"

Engelli aileleri adına konuşan Aktivist Saadet Şeranoğlu, "Bugün Manisa'da bir ilke şahit olduk. Bu Manisa için çok büyük bir kazanımdır. Biz yıllarca engelli aileleri, dernekleri, sivil toplum kuruluşları olarak Manisa'daki engelli çocuklarımızın eğitim hayatı bittikten sonra ne yapabilirleri düşünüyorduk. Çünkü çocukların eve kapanması aileler için bir yıkımdı. 18 yaş üstü çocuklarımızın, şu an 23 yaş olarak sınırlandırıldı, Milli Eğitimden hakları bittiğinde tüm hakları bitmiş oluyordu. Bireysel olarak aileler ancak kurslar aldırarak, hayatlarını sürdürüyordu. Bu merkez tüm çocuklarımızı bir raya toplamak bakımından çok kıymetli. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Benim de iki engelli çocuğum var. Bu merkez onları rehabilite edecek. Ömer Faruk Çelik başkanımıza sonsuz teşekkürler" derken, Manisa Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör de şunları söyledi: "Böyle bir projenin paydaşı olmaktan çok mutluyuz. Bu projede 23 yaş üstü çocuklarımız için hayat boyu öğrenme ve sosyal hayata katılımlarında Başkanımız Ömer Faruk Çelik'in çok büyük önemi var. Bu projede bize destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun."