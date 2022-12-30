Zincir marketlere yılbaşı denetimi

Manisa İl genelinde zincir marketlere yılbaşı öncesi denetimde bulunuldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak ve Geliştirme İştirakler Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimde, barkottan ürün künyelerine kadar titizlikle incelemede bulunuldu. Vatandaşların sağlığını korumak ve haksız kazancın önüne geçmek amacıyla görev başında olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Kaynak ve Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Manisalıların yeni yılını kutladı.