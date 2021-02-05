Ziraat Odası Başkanından sigorta uyarısı

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, "Üreticilerimiz özellikle üzüm bağları için bir an önce sigorta yaptırmaları gerekmektedir. 2021 yılı ürünlerinin hasat dönemine kadar olan dönemde dolu, don, yağmur gibi doğal afetlere karşı koruyabilmek için mutlaka sigorta yaptırılması gerekmektedir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli riskleri ve şiddeti her geçen gün artmaktadır. Küresel ısınmalardan dolayı ülkemizin çeşitli yerlerinde aniden ve şiddetli bir şekilde yaşanan sel su baskını, hortum, dolu gibi doğal felaketler sonucu, ürünlerimiz ciddi düzeyde zarar görerek, hepimizi derinden yaralamaktadır. Üreticilerimiz, tarımsal üretimlerini kesintisiz bir şekilde devam ettirebilmeleri ve gelir kayıpları yaşamamaları için tek güvence TARSİM'dir. Üreticilerimiz Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlarını güncelleyerek, sigortalarını yaptırtmaları gerekmektedir. Bölgemizin en büyük gelir kaynağı ve dünyaca ünlü Sultaniye Üzümümü de mağdur olmamak için mutlaka sigorta yaptırtmalıyız. Üzüm ürünümüzü dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile yağmur risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına ve bu risklere ilave olarak, çiçeklenme dönemi de dahil olmak üzere, don riskinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigorta yapılabiliyor. Ayrıca asmalarınızın kendisi ile fidanları, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı güvence altına alınabiliyor. Asma yaprakları da isteğe bağlı olarak, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını risklerine karşı güvence altına alınabiliyor. Üzüm ürününde sigorta başvuruları, erkenci çeşitlerde 14 Şubat'ta, sultani çekirdeksiz üzümlerde ise 28 Şubat'ta sona eriyor. Ürünlerimizi mutlaka sigorta yaptıralım, çünkü devlet desteklemeyi kaldırdı, bunun yerine sigorta primlerinde yüzde 50 oranında destek vermektedir. Üzümlerimizi güvence altına alabilmek için, dönüm başı 3 kelter üzüm yeterli. Üzümlerimizin güvenliği için 3 kelter üzüm ayıralım." dedi.