Ziraat Odası Başkanından üreticilere sahte gübre uyarısı

Tarımsal üretimin önemli girdilerinden kimyevi gübrenin dengeli ve zamanında kullanılması halinde verime yüzde 50'ye yakın katkısı olduğunu belirten Yalvaç, “Gübre kullanımının artmış olduğu şu dönemlerde, tüm Manisa Ovası'ndaki üreticilerimize sahte gübre konusunda çok dikkatli olmalarını istiyorum. Öncelikle Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yetki verdiği yerlerden gübre alışverişlerinizi yapın. Almış olduğunuz gübrenin sahte olup olmadığını ise akıllı telefonlarınızdan GTS (Gübre Takip Sistemi) Aplikasyonunu indirerek gübrenin sahte olup olmadığını anında öğrenebilirsiniz. Almış olduğumuz gübrelerin sahte olup olmadığına dikkat edelim, paramızı boşa harcamayalım” dedi.