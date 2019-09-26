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Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Bayburt Özel İdare: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur maçında geçen sezonun finalisti olan Akhisarspor, evinde ağırladığı Bayburt Özel İdare'ye normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten müsabakada penaltılar sonucunda 4-2 mağlup olarak kupaya veda etti.



Stat: Spor Toto Akhisar Belediye


Hakemler: Hakan Ülker, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Ersin Erbay


Akhisarspor: Lukac, Tolga, Uğur, Onur, İlke (Burhan dk. 102), Ali Kaan, Eray (Muhammet dk. 93), Taha (Rotman dk. 35), Bjarnason, Ergin, Hadzic (Erhan dk. 79)


Yedekler: Halil, Musa, Alperen, Gökmen, Aykut, Bertuğ


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Bayburt Özel İdare: Yunus Emre, Alper, İsmet, Ethem, Mahmut, Bilal, Azad, Sinan, Haydar (Yusuf dk. 104), Nevzat ? (Emre dk. 10, Sertan dk. 115 ?), Tayyib (Burak dk. 92)


Yedekler: İsmail, Erol, Volkan


Penaltılar: Ergin ve Muhammet (Akhisarspor) Azat, Bilal, Sertan, Sinan (Bayburt)


Sarı kartlar: Ali Kaan (Akhisarspor), Haydar (Bayburt)

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