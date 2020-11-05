Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - Etimesgut Belediyespor: 0

tur maçında Akhisarspor sahasında Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Normal süresi golsüz biten maçın uzatma anlarında da gol olmadı. Penaltı atışlarında rakibine 5-4'lük üstünlük kuran Etimesgut Belediyespor, tur atlayan taraf oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Yusuf, Şahin ile duvar pasında ceza sahası sol çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yusuf'un şutunu kaleci Halil çeldi. Çizgi üstünde seken topu Halil son anda uzaklaştırdı.

35. dakikada Göksu'nun Şahin'e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı için topun başına geçen Alim'in şutunda kaleci Halil, köşeyi doğru bilerek penaltıyı kurtardı.

48.dakikada Bora'nın sol çaprazdan sert şutunda kaleci son anda kornere çeldi.

120+1. dakikada Bertuğ'nun ortasında penaltı noktasında topla buluşan Vrsajevic'in vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Sinan Dereci, Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın

Akhisarspor: Halil, Berat (Kadir dk. 88), Göksu, Doğukan, Yavuz Serkan (Vrsajevic dk. 66), Ali Kaan, Bora (Bjarnason dk. 78), Onurcan (Taha dk. 109), Oğuzcan (Hadzic dk. 66), Bertuğ, Mert Efe (Çekdar dk. 46)

Yedekler: Batuhan Ataç, Alperen Babacan, Musa Nizam, Halil İbrahim

Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu

Etimesgut Belediyespor: Özkan, Recep (Erdi dk. 46) (Yasin dk. 60), Alim (Berat dk. 83), Eyüpcan, Alaettin, Mehmet Taşçı, Halil, Mikail, Mehmet Çınar (Kaan dk. 120+2 ?), Yusuf (Ahmet dk. 103), Şahin (Berkay dk. 103)

Yedekler: Furkan, Çağlayan, Burçak, Umutcan

Teknik Direktör: Taşkın Güngör

Sarı Kartlar: Bora (Akhisar), Recep (Etimesgut)