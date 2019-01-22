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Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 0 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 0

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı İstikbal Mobilya Kayserispor ile golsüz berabere kaldı.

İlk maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrılan ev sahibi Akhisarspor, bu skorla adını çeyrek finale yazdırdı.



Maçtan dakikalar


33. dakikada Deniz'in sağ kanattan kullandığı korner atışında ceza alanı içerisinde Akhisarspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa altıpas içerisinde Kucher'in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin üstünden dışarıya çıktı.


50. dakikada Josue'nin sol kanattan kullandığı serbest vuruşta altıpas çizgisinin hemen önünden Regattin'in kafa vuruşunda top az farkla direğin üstünden auta gitti.


67. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Atila'nın sol kanattan ortaladığı topa ceza sahası içerisinde Hasan Hüseyin'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen üstünden dışarıya çıktı.


71. dakikada Chery'in ara pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kravets'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Fatih son anda ayaklarıyla meşin yuvarlağı kornere çeldi.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Volkan Bayarslan, Samet Çavuş, Candaş Elbil


Akhisarspor: Fatih, Vrsajevic, Caner, Sissoko, Güray, Rotman, Aykut, Regattin (Manu dk. 65), Josue (Zeki dk. 85 ?) Barbosa, Cikalleshi (Bokila dk. 59)


Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Zeki, Ali Kaan, Göksu, Doğukan, Gökmen


Teknik Direktör: Cihat Arslan


İstikbal Mobilya Kayserispor: Muammer, Tiago Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Levent, Atila (Varela dk. 76), Deniz (Chery dk. 60), Hasan Hüseyin, Şamil (Emre dk. 87 ?), Mensah, Kravets


Yedekler: Lung, Abdullah, Sapunaru, Hakan, Kazım, Adem, Mert


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Sarı kartlar: Cikalleshi, Bokila (Akhisarspor), Şamil, Hasan Hüseyin (İstikbal Mobilya Kayserispor)

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