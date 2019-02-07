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Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 1 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa’yı ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Sadıku'nun kafayla kalecisine gönderdiği geri pas kısa düşünce topa hareketlenen Regattin, ceza sahası içi sağ çaprazda kaleci Ramazan ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ramazan son anda yatarak meşin yuvarlağı Regattin'in önünden kornere tokatladı.


15. dakikada Josue'nin sağ kanattan kullandığı korner atışında penaltı noktası yakınlarında iyi yükselen Sissoko'nun kafa vuruşunda kaleci Ramazan'ın geçen topu Kasımpaşa savunmasında Veigneau son anda çizgi üzerinde kafayla çıkardı.


19. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortaladığı topu ceza sahası içerisinde Barbosa kafayla arkadaşı Sissoko'nun önüne indirdi. Bu oyuncunun ceza yayı içerisinde bekletmeden vuruşunda kaleci Ramazan direk dibinde uzanarak meşin yuvarlağın gole gitmesini önledi.


31. dakikada Pavelka'nın pasıyla topla buluşan Tarkan'ın ceza yayının içinden kaleye sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'te kaldı.


41. dakikada Akhisaspor atağında sol kanattan Barbosa'nın kavisli ortasında altıpas içerisinde Cikalleshi'nin rakibinden önce kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direk dibinde ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar


Akhisarspor: Fatih, Musa, Caner, Lopes, Zeki, Sissoko, Aykut, Barbosa, Josue, Regattin, Cikalleshi


Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Serginho, Kadir, Bilal, Manu, Rotman, Vrsajevic, Güray


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Kasımpaşa: Ramazan, Veigneau, Veysel, Youssef, Popov, Pavelka, Sadiku, Koita, Trezeguet, Tarkan, Perica


Yedekler: Scuffet, Eray, Josue Sa, Özgür, Hasan, İlhan, Hajradinovic, Uğurcan, Hafez, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Gol: Cikalleshi (dk. 41) (Akhisarspor)


Sarı kart: Musa (Akhisarspor)

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