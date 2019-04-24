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Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 1 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Akhisarspor, sahasında Ümraniyespor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ikinci maçında Akhisarspor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Zeki'nin havadan ara pasında ceza sahası içerisinde topu göğsüyle kontrol eden Cikalleshi, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Barbosa'ya pas çıkardı. Barbosa'nın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda, top direğin yanından auta gitti.


28. dakikada Bilal'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Burak, yumruklayarak kornere çeldi.


36. dakikada Barbosa'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Ümraniyespor savunması topu kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlağı ceza yayının hemen önünde Bilal kontrol etti. Bu oyuncunun yerden şutunda meşin yuvarlak kale önündeki Cikalleshi'nin önünde kaldı. Topu kontrol eden Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu


Akhisarspor: Fatih, Kadir, Caner, Lopes, Zeki, Sissoko, Regattin, Barbosa, Bilal, Vrsajevic, Cikalleshi


Yedekler: Lukac, Halil, Aykut, Eray, Güray, Onur, Manu, Musa, Serginho, Bokila


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Ümraniyespor: Burak, Yasir, Tarık, Timur, Alaaddin, Serkan, Muhammed, Bahadır, Recep, Leandrinho, Atabey


Yedekler: Metin, Emircan, Madinda, Birol, Uğur, Vasilogiannis, Diabang


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)


Sarı kartlar:Tarık, Serkan (Ümraniyespor)

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