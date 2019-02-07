İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Akhisarspor: 3 - Kasımpaşa: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Akhisarspor, sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederek, rövanş maçı öncesi önemli bir avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada Josue'nin baskısıyla Kasımpaşa savunmasından topu kapan Aykut, hemen önündeki arkadaşı Cikalleshi'ye pas çıkardı. Kaleci Ramazan ile karşı karşıya kalan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0


54. dakikada Trezeguet'nin rakip ceza yayı içerisinden kullandığı serbest vuruşta, barajın yanından geçen top sağ kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.


73. dakikada Akhisarspor atağında Veigneau'nun ceza sahası içerisinde Regattin'e yaptığı faul sonrası hakem Serkan Tokat, penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Josue, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0


79. dakikada Pavelka'nın sol kanattan ortaladığı topu penaltı noktası yakınlarında kaleci Fatih elinden sektirdi. Pozisyonu iyi takip eden Trezeguet'nin vuruşunda kaleci Fatih'i geçen topu çizgi üzerinde Musa çıkardı ve mutlak golü önledi.


90+3. dakikada Kasımpaşa'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanı önünde Özgür'ün kafayla indirdiği topa Hajradinovic, ceza sahası dışı sol çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1




Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Serkan Tokat, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar


Akhisarspor: Fatih, Musa (Güray dk. 83), Caner, Lopes (Rotman dk. 89 ?), Zeki, Sissoko, Aykut, Barbosa, Josue (Manu dk. 81), Regattin, Cikalleshi


Yedekler: Lukac, Bora, Onur, Serginho, Kadir, Bilal, Vrsajevic


Teknik Direktör: Cihat Arslan


Kasımpaşa: Ramazan, Veigneau (Özgür dk. 83 ?), Veysel, Youssef, Popov, Pavelka, Sadiku (Hajradinovic dk. 64), Koita, Trezeguet, Tarkan (İlhan dk. 78), Perica


Yedekler: Scuffet, Eray, Josue Sa, Hasan, Uğurcan, Hafez, Azad


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Goller: Cikalleshi (dk. 41 ve 51), Josue (dk. 73 pen.) (Akhisarspor), Hajradinovic (dk. 90+3) Kasımpaşa


Sarı kartlar: Musa (Akhisarspor), Koita, Trezeguet, Hajradinovic (Kasımpaşa)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.