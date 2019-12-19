Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 1 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Tur rövanş maçında Manisa FK, sahasında İ.M. Kayserispor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Manisa FK'nın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada ceza sahası içerisinde topu kontrol eden Sinan Kurumuş, daha müsait pozisyondaki arkadaşı Onur'a pas çıkardı. Onur'un ceza sahası içi sağ çaprazdan gelişine sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

22. dakikada Çağrı'nın sol kanattan yaptığı ortayı Kayserispor savunması uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlak Sinan Kurumuş'un önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Doğan, son anda uzanarak topu kontrol etti.

30. dakikada Mehmet Yılmaz'ın ara pasıyla topa sahip olan Zahit'in ceza sahası içi sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Selahattin'in sert şutunda kaleci Yusuf, üzerine gelen meşin yuvarlağı kontrol etti.

43. dakikada Çağrı'nın ara pasıyla ceza sahası içinde topa sahip olan Sinan, karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleci Doğan'ı geçemedi.

Stat: Mümin Özkasap Stadyumu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Şahan Yılmaz, Cemal Alpay

Manisa FK: Yusuf, Erhan, Erman, Oğuz, Mehmet Yılmaz, Umut, Emir, Onur, Çağrı, Zahit, Sinan Kurumuş

Yedekler: Ömer Kahveci, Zafer, Yiğit, Serdar

Teknik Direktör: İsmail Ertekin

İ.M. Kayserispor: Doğan, Barış Emirhan, Sinan Ayhan, Osman Can, Ramazan Emirhan, Selahattin, Ercan, Aksel, Mehmet Eray,Taner, Ümran

Yedekler:Umut Eren, Ömer Uzun, Mustafa Buğra, Ahmet Kürşat, Ahmet Zekeriyya, Furkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Gol: Zahit (dk. 30) (Manisa FK)

Sarı Kart: Oğuz (Manisa FK)