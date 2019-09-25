İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 2- Elazığ Belediyespor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Tur Eleme maçında Manisa FK kendi evinde Elazığ Belediyespor FK'yı 2-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.



Stat: Manisa Mümin Özkasap


Hakemler: Tayfun Sarı, Sedat Bayrak, İbrahim Ethem Potuk


Manisa FK: Yusuf, Erman, Mustafa, Ömer, Emir, Çağrı (Dk. 46 Erhan), Nizamettin, Ferhat, Umut Kaya (Dk. 46 Volkan), Zahit, Sinan


Elazığ Belediyespor FK: Engin, Can, Burak Altıngök (Dk. 90 Burak Keskin ?), Samet, Mazlum (Dk. 62 Semih), Hayrettin, Emre (Dk. 87 Muhammet Can ?), Gökhan, Ferhat, Nihat, Burak Kavlak


Goller: Dk. 29 Umut Kaya, Dk. 80 Erhan (Manisa FK) - Dk. 61 Gökhan (Elazığ Bld FK)


Sarı Kartlar: Emir, Zahit (Manisa FK) - Samet, Emre, Burak Altıngök (Elazığ Bld FK)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.