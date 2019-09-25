Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 2- Elazığ Belediyespor FK: 1

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Tur Eleme maçında Manisa FK kendi evinde Elazığ Belediyespor FK'yı 2-1 yenerek adını 4. tura yazdırdı.
Stat: Manisa Mümin Özkasap
Hakemler: Tayfun Sarı, Sedat Bayrak, İbrahim Ethem Potuk
Manisa FK: Yusuf, Erman, Mustafa, Ömer, Emir, Çağrı (Dk. 46 Erhan), Nizamettin, Ferhat, Umut Kaya (Dk. 46 Volkan), Zahit, Sinan
Elazığ Belediyespor FK: Engin, Can, Burak Altıngök (Dk. 90 Burak Keskin ?), Samet, Mazlum (Dk. 62 Semih), Hayrettin, Emre (Dk. 87 Muhammet Can ?), Gökhan, Ferhat, Nihat, Burak Kavlak
Goller: Dk. 29 Umut Kaya, Dk. 80 Erhan (Manisa FK) - Dk. 61 Gökhan (Elazığ Bld FK)
Sarı Kartlar: Emir, Zahit (Manisa FK) - Samet, Emre, Burak Altıngök (Elazığ Bld FK)