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Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 2 - Gümüşhanespor: 0

Ziraat Türkiye Kupası 3.

Eleme Turu maçında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Gümüşhanespor'u 2-0 mağlup ederek adını 4. Tur'a yazdırdı.



Stat: Manisa 19 Mayıs Stadı


Hakemler: Oğuzhan Çakır, Onur Gülter, Bedirhan Soydemir


Manisa FK: Yusuf, Ahmet Birkan, Bilal (Yiğit dk. 42), Çağrı, Mehmet Güven, Ferhat, Mustafa, Volkan, Mehmet Uysal, Tayyib Kanarya


Gümüşhanespor: Cengiz, Musa Sinan ( Sercan dk. 63), B. Abdulkadir(Mert dk. 63), Baran (Erdinç dk. 76xx), Raif(Soykan dk. 88), Orkun, Berkan Oğuz (İlke dk. 88), Ömer Alp, Osman, Oben


Goller: Volkan (dk. 5 ve 81) (Manisa FK)


Sarı kartlar: Mehmet Uysal, Volkan (Manisa FK), Mert (Gümüşhanespor)

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