Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 3 - 23 Elazığ FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Eleme Turu'nda Manisa Futbol Kulübü, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.
Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş
Manisa FK: Samet, Ayberk (Muhammet Taha dk. 59), Ba, Mert, Kadir Kaan, Prib, Selim (Oktay dk. 59), Grezda (Diallo dk. 46), Fırat (Fikret dk. 73), Gakpa (Mert Ali dk. 73), Mehmet
Yedekler: Muhammet Birkan, Nizamettin, Stark, Batuhan, Adem
Teknik Direktör: Levent Eriş
23 Elazığ FK: Eren, Yusuf, Ercan, Abdulkadir, Sezer, Seyid (Ömer Faruk dk. 71), Emre (Zülfücan dk. 71), Furkan, Feti Ahmet (Ahmet dk. 46), Serdar (Eren dk. 46), İbrahim (Harun dk. 71)
Yedekler: Ali, Ceyhun
Teknik Direktör: Samet Ersöz
Goller: Kadir Kaan (dk. 45+2), Selim (dk. 55), Fırat (dk. 71) (Manisa FK)
Sarı kart: Fırat (Manisa FK)