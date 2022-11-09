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Ziraat Türkiye Kupası: Manisa FK: 3 - 23 Elazığ FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4.

Eleme Turu'nda Manisa Futbol Kulübü, sahasında 23 Elazığ Futbol Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek, bir üst tura yükseldi.



Stat: Mümin Özkasap


Hakemler: Demokrat Özgür Güneş, Yusuf Susuz, Muhammet Oğuzhan Öztaş


Manisa FK: Samet, Ayberk (Muhammet Taha dk. 59), Ba, Mert, Kadir Kaan, Prib, Selim (Oktay dk. 59), Grezda (Diallo dk. 46), Fırat (Fikret dk. 73), Gakpa (Mert Ali dk. 73), Mehmet


Yedekler: Muhammet Birkan, Nizamettin, Stark, Batuhan, Adem


Teknik Direktör: Levent Eriş


23 Elazığ FK: Eren, Yusuf, Ercan, Abdulkadir, Sezer, Seyid (Ömer Faruk dk. 71), Emre (Zülfücan dk. 71), Furkan, Feti Ahmet (Ahmet dk. 46), Serdar (Eren dk. 46), İbrahim (Harun dk. 71)


Yedekler: Ali, Ceyhun


Teknik Direktör: Samet Ersöz


Goller: Kadir Kaan (dk. 45+2), Selim (dk. 55), Fırat (dk. 71) (Manisa FK)


Sarı kart: Fırat (Manisa FK)

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