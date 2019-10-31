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Ziya Elmalı, turnuvayla anılacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor’un işbirliği ile 1 Kasım 2019 Cuma Dünya Judo Saygı Günü’nde ’Ziya Elmalı, İller Arası Judo Turnuvası’ düzenlenecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un işbirliği ile 1 Kasım 2019 Cuma Dünya Judo Saygı Günü'nde 'Ziya Elmalı, İller Arası Judo Turnuvası' düzenlenecek. Atatürk Spor Salonu'nda saat 10.00 da başlayacak turnuvaya 20 ilden 350 sporcu katılacak.


Manisa Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanlarından merhum Ziya Elmalı'yı anmak için Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'un katkılarıyla Dünya Judo Saygı Günü'nde judo turnuvası organize edildi. Ziya Elmalı İller Arası Judo Turnuvası, 1 Kasım Cuma günü Gençlik Spor İl Müdürlüğü Atatürk Spor Salonu'nda saat 10'da başlayacak. 20 ilden 350 sporcunun katılacağı turnuvanın kapanış töreni saat 14.00'da gerçekleşecek. Turnuva hakkında bilgi veren Judo branşından sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Tanju Balatlı, "Yakın geçmişte kaybettiğimiz ve kulübümüzde başkanlık görevini ifa etmiş değerli bir büyüğümüzü Dünya Judo Saygı Günü'nde anmak için bir organizasyon düzenledik. Çeşitli illerden yüzlerce sporcunun yer alacağı 'Ziya Elmalı İller Arası Judo Turnuvası'na da tüm Manisalı hemşerilerimizi davet ediyoruz. Bu güzel organizasyonda halkımızı yanımızda görmek istiyoruz" diye konuştu.

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