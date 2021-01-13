Zor koşullarda fabrika yangınına anında müdahale

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen yangına müdahale ederek, yangını büyümeden önledi. 41 metre uzunluğundaki siloların bulunduğu fabrika yangınının söndürülmesi çalışmalarında 55 metrelik itfaiye aracı da kullanıldı.

Akhisar Organize sanayi Bölgesinde yer alan bir fabrikada yangın meydana geldi. Olayın Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine haber verilmesiyle birlikte ekipler, hızla olay yerine giderek yangına müdahale etti. 41 metre yüksekliğindeki siloların da bulunduğu palet fabrikasında yangının büyümemesi için yoğun çaba sarf eden itfaiye ekipleri, şiddetli yağış ve fırtınaya rağmen yangının büyümemesi için özveriyle mücadele verdi. Yangın söndürme çalışmalarına 55 metrelik itfaiye aracı da dahil edilerek, fabrikadaki yangın elverişsiz hava koşullarına rağmen kontrol altına alındı. Fabrika yetkililerine ve çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün itfaiyemize kazandırdığı modern araç ve ekipmanlarla en zor koşullarda bile hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Akhisar ilçemizde meydana gelen fabrika yangınında da 55 metrelik aracın filomuza dahil olmasının önemini bir kez daha görmüş olduk. Her zaman yanımızda olan ve itfaiyemizden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e teşekkür ediyor, yangını yaşayan işletme sahiplerine ve fabrika çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” dedi.