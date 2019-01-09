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Zorlu Grubu'nun savunma sanayisi şirketleri Manisa Teknokent'i inceledi

Zorlu Grubunun Savunma Sanayisine hizmet veren şirketlerinden olan Vestel Savunma Sanayi A.

Ş. ile Aydın Yazılım ve Elektronik Sanayi A.Ş. yetkilileri Manisa Teknokent'i ziyaret etti.


Ziyaret sırasında gerçekleştirilen toplantıya Manisa Teknokent Yönetim Kurulu Başkan Vekili Doç. Dr. Ali Çipiloğlu, Teknokent Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Mıynat, Manisa Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Aktaş, Manisa Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi M. Bahattin Akgül, Manisa Teknokent AR-GE Direktörü Kadir Çıtak, Manisa Teknokent Danışmanı Gül Kamoy, Zafer Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Taylan Uygun, AYESAŞ Genel Müdür Yardımcısı Levent Tanrıdağ, AYESAŞ Direktörü Bülent Köseoğlu ve Vestel Savunma Sanayi A.Ş. Yöneticisi İsa İlkay Atakul katıldı.


İş birliği imkanlarının görüşüldüğü toplantının ardından, geçtiğimiz aylarda hizmete giren Akıllı Ürün ve Üretim Sistemleri Araştırma ve Eğitim Merkezi ziyaret edildi.

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