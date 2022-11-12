107 genç akademisyenin katıldığı lisansüstü çalışmalar kongresi sona erdi

Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen açılış programı ve paneliyle çalışmalarına başlayan kongre 3 gün devam etti. Üç gün boyunca Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde bulunan Kasımiye, Zinciriye ve Nisibis salonlarında eş zamanlı gerçekleştirilen 26 oturumda Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 107 genç akademisyen, farklı alanlarda hazırladıkları bildirileri sundu. Kongrede; sosyoloji, edebiyat, felsefe, siyaset bilimi, sosyal politikalar, iktisat, işletme, ilahiyat, psikoloji, mimarlık, şehircilik, hukuk, uluslararası ilişkiler, tarih ve İslam sanatları alanlarında bildirilerin sunumları yapıldı.